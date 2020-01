Governo: Renzi, 'da lunedì Conte cambi passo'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Comunque vada" in Emilia Romagna, "il giorno dopo non si deve aprire la crisi di governo. Spero che da lunedì Conte cambi passo. Perchè serve un'Italia che torni a crescere. E che riprenda il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Il tempo dei rinvii è finito". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Messaggero'.