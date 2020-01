Governo: Meloni, 'cadrà comunque, sbagliato referendum su taglio parlamentari'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Secondo me è giusto tagliare i parlamentari. Poichè credo che il governo andrà a casa in ogni caso nonostante si fa tutto questo dibattito sul referendum accorcia o allunga i tempi del governo, se non si fosse il referendum oggi noi avremmo già un Parlamento tagliato in caso di elezioni, mentre con il referendum rischiamo di andare a votare, se andiamo a votare, ancora con il plenum di quasi mille parlamentari. Secondo me era meglio evitarlo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Rtl 102.5.