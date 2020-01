Governo: Cdm alle 21, sul tavolo nomine agenzie fiscali

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - E' convocato per le 21 di questa sera il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All'odg una serie di direttive Ue, ma sul tavolo del Cdm dovrebbero esserci anche le nomine delle agenzie fiscali -Entrate, Dogane e Demanio- con la fuga di notizie che vede verso la nomina Ernesto Maria Ruffini all'Entrate, Antonio Agostini alle Dogane e Marcello Minenna al Demanio. Non solo. C'è chi non esclude che 'fuori sacco' arrivi anche il decreto sul cuneo fiscale.

Questo l'odg, disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2019 - Esame definitivo (Affari europei); decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale - esame preliminare (Affari europei -Giustizia); decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale - esame preliminare (Affari europei - Sviluppo economico).

E ancora: decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida - esame preliminare (Affari europei - Infrastrutture e trasporti); decreto legislativo di Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni - esame preliminare (Affari europei - Economia e finanze); Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; varie ed eventuali.