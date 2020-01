Web Tax: Coldiretti, serve accordo Ue salva made in Italy (2)

(Adnkronos) - La lista dei prodotti interessati potrebbe infatti allargarsi con tariffe aggiuntive fino al 100% l’altro a vino, olio e pasta Made in Italy oltre ad alcuni tipi di biscotti e caffe esportati negli Usa per un valore complessivo di circa 3 miliardi oltre ai prodotti agroalimentari italiani già colpiti come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello.

La nuova black list, continua la Coldiretti, rischia di colpire circa i 2/3 del valore dell’export del Made in Italy agroalimentare in Usa secondo l’analisi della Coldiretti.

"Una eventualità devastante per il Made in Italy agroalimentare che mette a rischio il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari Made in Italy fuori dai confini comunitari e sul terzo a livello generale dopo Germania e Francia", denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "l’Ue ha appoggiato gli Stati Uniti per le sanzioni alla Russia che come ritorsione ha posto l’embargo totale su molti prodotti agroalimentari, come i formaggi, che è costato al Made in Italy oltre un miliardo in cinque anni ed è ora paradossale che l’Italia si ritrovi nel mirino proprio dello storico alleato, con pesanti ipoteche sul nostro export negli Usa".