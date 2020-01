Regionali: Zingaretti chiude domani in Emilia e venerdì in Calabria

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà domani, giovedì 23 gennaio, in Emilia-Romagna e venerdì 24 gennaio in Calabria per le ultime iniziative elettorali a sostegno delle candidature di Stefano Bonaccini e Pippo Callipo.

Alle ore 11.30 il segretario Pd visiterà lo stabilimento Philip Morris a Crespellano (via Giacomo Venturi 2 – BO) dove si fermerà a pranzo con i lavoratori nella mensa aziendale. A seguire, alle ore 14.30, Zingaretti sarà a Casalecchio di Reno per un incontro al centro sociale Garibaldi (via Esperanto 20) e alle 16 a Bologna per una visita alla cooperativa Piazza Grande (Via Stalingrado 97/2). Alle ore 18 Zingaretti sarà a Ferrara per un incontro con il lavoratori e le RSU del petrolchimico (Piazzale Donegani 12) per poi proseguire alle ore 19.30 con un saluto ad una cena organizzata a Pontelagoscuro (Ferrara) presso il Centro sociale Il Quadrifoglio (Via Girolamo Savonuzzi 54).