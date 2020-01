Prescrizione: Zingaretti, 'Iv? Pd è per trovare sintesi con alleati'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Noi non siamo contro i nostri alleati. Per noi 5 stelle, Iv e Leu sono alleati con cui collaborare e di fronte a idee diverse noi siamo per trovare una sintesi". Lo dice il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Rainews24 a proposito delle tensioni sulla prescrizione con Italia Viva di Matteo Renzi.