M5S: Trizzino, 'no doppio ruolo ma ripartire con piede giusto' (2)

(Adnkronos) - "Neanche un uomo dotato di superpoteri avrebbe potuto reggere a tali responsabilità e fare di più. Eppure Luigi ha voluto tentare questa missione impossibile che oggi purtroppo non ha dato i risultati auspicati. Bisogna prenderne atto e ripartire, ma ripartire con il piede giusto questa volta, anche perché c’è un Paese che chiede una prospettiva di crescita ed una politica basata sui fatti e non sulle promesse".

"Ho la certezza -conclude Trizzino- che Luigi Di Maio saprà assumere le decisioni più giuste in questo momento e che il Movimento farà tesoro di una esperienza che, seppure con alcuni errori di ingenuità, ha consentito comunque di creare le basi per un nuovo modello di governo del Paese non più fondato sull’interesse di pochi ma sulla ricerca del bene comune. Con buona pace di Salvini, Meloni e Berlusconi".