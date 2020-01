M5S: Ruocco, 'governo non rischia, piani diversi'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Il governo non rischia, non credo proprio, credo che si tratti di due piani completamente diversi". Lo dice Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze alla Camera ed ex membro del direttorio M5S, rispondendo ai cronisti che, al suo arrivo a Montecitorio, le chiedono del possibile passo indietro di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento.