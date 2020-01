M5S: 'reggenza' in prima battuta a Crimi, sceglierà lui capo delegazione

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - La 'reggenza' del M5S, dopo il passo indietro di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento, spetterà a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del comitato di garanzia grillino, come riportato dallo statuto del Movimento. Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, almeno in un primo momento, dunque non è escluso che la guida del Movimento si 'ampli' in una seconda fase. Sarà lo stesso Crimi, viene inoltre rilevato dalle stesse fonti, a scegliere il capo delegazione M5S per il governo, che non è stato indicato nella riunione di questa mattina tra Di Maio e i ministri pentastellati.