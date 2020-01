M5S: Fraccaro, 'con Di Maio in vetta, restiamo uniti'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Con Luigi Di Maio il M5S è arrivato in vetta, si è affermato come forza di Governo e ha ottenuto i risultati più importanti. Sento il dovere di ringraziarlo per il suo impegno straordinario e incessante che continuerà a mettere al servizio del MoVimento e del Paese. Ora è il momento di restare uniti per rilanciare insieme l’azione del M5S. Gli Stati Generali del 15 marzo saranno l’occasione per aprire una nuova fase nella quale progettare i prossimi 10 anni". Lo scrive su Facebook Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di spicco del Movimento.

"Con il suo gesto - prosegue - ancora una volta Luigi dimostra il suo altruismo nei confronti del MoVimento che ha voluto agevolare nel percorso verso gli Stati Generali. Chi conosce la nostra storia sa che non ci fermiamo mai, il M5S si evolve sempre e si contraddistingue per una costante prospettiva di crescita".

"Una prospettiva- scrive ancora Fraccaro - che ci sta consentito di cambiare il Paese, di mantenere le promesse e di realizzare punto per punto il programma elettorale. La vera forza del M5S è sempre stata la capacità di guardare al prossimo passo, è così che siamo arrivati al Governo e che abbiamo trasformato le nostre idee in realtà. Grazie, di cuore, a Luigi Di Maio per ha sempre fatto moltissimo e altrettanto continuerà a fare. Ora andremo avanti a lavorare l’uno affianco all’altro nel Governo e a marzo tutti insieme discuteremo della nostra visione del MoVimento e del Paese".