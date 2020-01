M5S: Casaleggio, 'ringrazio Di Maio per quanto ha fatto e per impegno futuro'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Rispetto la decisione di Luigi di Maio. Luigi ha avuto il grande ruolo in questi anni di dimostrare che questo Movimento poteva sedere sui banchi del governo, poteva portare a casa le grandi riforme che chiedeva nelle piazze e dai banchi dell'opposizione. La sua resilienza da agonista gli ha permesso di raggiungere grandi risultati personali, ma soprattutto per una grande comunità di persone". Lo scrive Davide Casaleggio su Fb.

"Purtroppo non tutti glielo hanno riconosciuto in modo pubblico con la falsa convinzione che, non esponendosi, avrebbero evitato di inimicarsi qualcun altro. Altri con dolo pubblicavano i loro distinguo per inseguire un titolo di giornale. Ma la maggior parte delle persone lo sa. Sa che quando era ora di metterci la faccia o rimetterci le ore di sonno Luigi è sempre stato in prima linea anche su scelte che non condivideva, ma rispettava perché scelte a maggioranza".

"Sa che per ogni parola di attacco a Luigi ce ne sarebbero volute altre dieci di elogio per tutto il lavoro che ha portato e continua a portare avanti, e per tutto quello che è riuscito ad ottenere. E tutto questo lo sapeva anche mio padre. Per cui sono certo che questa sua decisione potrà servire a generare consapevolezza di tutto questo. Voglio quindi dire grazie pubblicamente a Luigi per tutto quello che ha fatto fino ad oggi per il Movimento e per il suo impegno futuro a difendere il MoVimento, con il cuore", conclude.