M5S: Carelli a Di Maio, 'continueremo a lavorare insieme'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Caro Luigi, continueremo a lavorare insieme! Il tuo gesto ha confermato la grande generosità con cui ti sei dedicato al Movimento in questi anni. Sono dimissioni che costringeranno tutti a responsabilizzarsi, sono dimissioni non per mollare, non per rinunciare, bensì per rilanciare e far crescere il Movimento". Lo scrive Emilio Carelli in un post Facebook.

"Troppo spesso in questi anni il rumore di una minoranza ha preso il sopravvento sul silenzio di chi stava lavorando. Ora abbiamo davanti a noi una grande occasione: gli Stati Generali del 15 marzo che ci consentiranno di individuare il metodo più adatto per raggiungere gli obiettivi. Avremo un dibattito non polarizzato su una sola persona e questo sarà un vantaggio".

"Sono infine felice di constatare che oggi la sintonia con Beppe Grillo e Davide Casaleggio resta totale e immutata. Per il Governo non cambia nulla, inizieremo a lavorare da subito al nuovo crono programma. Insomma, insisto, caro Luigi, voglio interpretare il tuo gesto non come un modo per mollare ma per prendere la rincorsa e ripartire!”.