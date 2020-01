M5S: Battelli, 'Di Maio un grande, se si deve cambiare cambi tutto' (2)

(Adnkronos) - "In questa politica che, anche noi, abbiamo contribuito a creare, tutto va alla velocità della luce, le idee corrono, spariscono, si aggiornano, gli slogan si susseguono ed è tutto molto spietato, lo so, lo so benissimo, fare politica oggi non è cosa da deboli di cuore, da passionari e visionari. Mi sono svegliato -scrive ancora Battelli- aspettando quel che succederà oggi, un terremoto? Uno tsunami? Non lo so, ma so che il Movimento, se dovrà andare avanti anche senza Luigi, lo dovrà fare liberandosi e integrando al proprio interno le strutture di supporto, eleggendo dunque i propri responsabili".

"Se il Movimento deve cambiare allora deve cambiare tutto, non ci sto, per quello che ho vissuto, per quello che sono stati i miei ruoli, a vedere la testa di Luigi che rotola senza che nessun altro si prenda un minimo di responsabilità. Ora vedremo che succederà, vedremo se chi ha 'urlato' alla stampa per mesi ora avrà il coraggio di fare un passo avanti, vedremo se la filosofia si trasformerà in realtà, vedremo se i chilometri percorsi li vorrà fare qualcun altro, perché ora è il momento per tutti, me compreso, di 'uscire' dalle parole e agire con i fatti".