M5S: Baldino, 'grazie a Di Maio, ha reso possibile l'impossibile'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Luigi Di Maio, 33 anni. Ha assunto la guida di un movimento politico che ha scalato le istituzioni in una maniera che non ha precedenti nella storia delle democrazie moderne. Ci ha sempre messo la faccia e il cuore, sin da prima di diventare capo politico e anche dopo, pur non condividendo alcune scelte. Mettere la faccia e il cuore non è roba da tutti. Anzi, è roba da pochi. I più preferiscono nascondersi o fuggire. Qualunque cosa accada oggi, da giovane sognatrice, lo voglio ringraziare per aver reso possibile l’impossibile. Io sono con te Luigi!". Lo scrive Vittoria Baldino del M5S su Fb.