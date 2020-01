Liguria: Toti, 'nulla da nascondere, rispettata legge'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Cari amici, sui giornali di oggi compare la notizia di un’inchiesta sui finanziamenti ad alcune associazioni e comitati che sostengono da anni la nostra attività politica. Posso solo ribadire che abbiamo sempre seguito alla lettera e con rigoroso scrupolo la sostanza e la forma della legge. Ogni sostegno ricevuto è stato registrato e comunicato con assoluta trasparenza, secondo le norme vigenti, agli enti di sorveglianza e pubblicato su internet. Non abbiamo nulla da nascondere". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Ogni euro versato da chi ha voluto aiutarci -assicura- è stato dedicato solo e soltanto all’attività politica che stiamo facendo per dare il nostro contributo a migliorare la nostra Regione e il Paese. Tutti gli amici che ci hanno aiutato nel gestire le nostre campagne elettorali o che hanno contribuito ad esse lo hanno fatto senza secondi fini, non avendo ricevuto in cambio alcunché se non la soddisfazione di partecipare a una bella avventura politica. Anzi, lo hanno fatto prendendosi qualche noia immeritata, come dimostra questa mattinata".