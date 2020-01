Immobili: Confedilizia, bene emendamento per proroga cedolare affitti calmierati

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Grazie ai parlamentari del M5S, del Pd, della Lega, di Fdi e di Forza Italia che hanno presentato l'emendamento per la proroga della cedolare affitti calmierati anche ai Comuni calamitati. Come abbiamo rilevato fin da novembre, non comporta oneri aggiuntivi". Così in un tweet Confedilizia.