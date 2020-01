Grecia: Bonetti, 'Sakellaropoulou presidente, prima donna in storia Paese'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Oggi un altro soffitto di cristallo si è infranto. La Grecia ha eletto Ekaterini Sakellaropoulou Presidente della Repubblica, la prima donna nella storia del paese. È un altro passo importante per la nostra Europa, per la comunità solidale di donne e di uomini che vogliamo costruire. #laprimadonna". Lo scrive su Fb il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti.