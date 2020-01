Gela: incontro Eni-sindacati, Femca 'può diventare capitale green economy' (2)

(Adnkronos) - Per il segretario generale della Femca 'sud, sviluppo e sostenibilità sono le tre esse sulle quali il governo dovrebbe puntare, a maggior ragione in questo momento storico caratterizzato da una grande attenzione per la sostenibilità e da provvedimenti come il 'Green New Deal'. Gela e la Sicilia hanno pagato un costo ambientale altissimo per questi insediamenti industriali, adesso bisogna pensare a dare certezza e forza agli investimenti e ad ammodernare i contenuti dell’accordo, grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dal Mise. C’è una grande opportunità da non lasciarsi sfuggire: Gela - conclude - può davvero trasformarsi in un polo di innovazione e sostenibilità, nella Porto Marghera del Sud".