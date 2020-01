Gela: incontro Eni-sindacati, Femca 'può diventare capitale green economy'

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Da simbolo del declino industriale a capitale della green economy: Gela può davvero rappresentare il simbolo della tanto attesa svolta sostenibile della nostra industria. L’accordo del 2014 che disegna il futuro del sito industriale siciliano va sicuramente aggiornato e rafforzato, ma l’incontro di oggi con Eni è servito a fare chiarezza su diversi punti e dà molte speranze di rinascita ad un territorio messo in ginocchio dalla crisi". Così il segretario generale della Femca-Cisl Nora Garofalo, al termine dell’incontro tra i sindacati (Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil) e i vertici del gruppo Eni.

"La nostra azione sinergica sul sito industriale di Gela - spiega - mira ad una piena riqualificazione dell’area interessata, con l’avvio di attività che rappresentano il fiore all’occhiello dell’industria green nazionale, come la produzione di biodiesel". Garofalo sottolinea inoltre come lo sblocco del progetto Argo Cassiopea "può garantire diverse centinaia di milioni di investimenti, con ottime prospettive occupazionali". Insomma, afferma, "la pesante eredità del petrolchimico, il 'gigante' che dal 2014 ha abbandonato il petrolio e che ha atteso risposte per anni, potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per Gela".