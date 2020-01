Tpl: lettera 82 sindaci a Regione Lombardia, 'evitare tagli a servizi'

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Ottantadue sindaci della Città Metropolitana di Milano hanno firmato una lettera indirizzata all'assessora ai Trasporti e Mobilità di Regione Lombardia, Claudia Terzi, per chiedere di non ridurre i fondi al trasporti pubblico.

L'iniziativa bipartisan, che ha unito amministratori del centrosinistra, civici e del centrodestra, è la conseguenza dei tagli alle risorse destinate all'Agenzia del Trasporto pubblico da parte della giunta regionale. Già a partire dal 2020, la riduzione di risorse è di circa 3,4 milioni che arriveranno a 17,8 nel 2025. I sindaci esprimono preoccupazione per la riduzione dei fondi, che avrà come effetto immediato quello di tagli.

In prospettiva, si mette a rischio l'obiettivo dell'Agenzia di realizzare l'aumento previsto (in media del 17%) dei servizi erogati in tutta la Città Metropolitana. La richiesta, rivolta all'assessora e a tutta la giunta regionale, è quella di intervenire al più presto per scongiurare una riduzione delle corse, le cui conseguenze sarebbero pagate dai pendolari che ogni giorno si spostano per motivi di studio o lavoro.