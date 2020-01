Tamburi (Enel): 'Sostenibilità al centro nostre strategie'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "La sostenibilità è al centro delle nostre strategie e delle nostre attività di business in tutti i Paesi e in particolare in Italia". Così Carlo Tamburi, ad di Enel Italia, nel suo intervento in occasione della presentazione delle linee programmatiche della Cabina di Regia Benessere Italia, presso la sede del Cnel a Roma.

"Nel nostro piano industriale e finanziario presentato alla fine di novembre a Milano per i prossimi tre anni il 95% dei nostri investimenti sono direttamente finalizzati all’Sdgs n.13, quello del cambiamento climatico, attraverso rinnovabili, digitalizzazione delle reti e le soluzioni di efficeinza energetica per i consumatori", aggiunge.

Tamburi ricorda infine: "Stiamo lavorando a investimenti per i prossimi tre anni di oltre 9 mld e alla creazione di un sistema di imprese che possano seguire questi investimenti".