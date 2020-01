Scuola: 'I giovani ricordano la Shoah', menzione speciale al Regina Margherita di Palermo

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - E' l'istituto Regina Margherita di Palermo a ricevere, dal Miur e dall'Unione delle comunità ebraiche, l'unica menzione speciale per il concorso nazionale 'I giovani ricordano la Shoah' con il progetto 'Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz'.

Uno spettacolo multimediale artistico dove sono confluiti danza, musica, recitazione di testi, tratti da Primo Levi e da Charlotte Delbo. Il punto di partenza è stata l’opera drammatica per nastro magnetico 'Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz' (1966), del compositore veneziano Luigi Nono. Gli studenti - 3 e 4P del liceo Coreutico e gli alunni delle classi 3LX e 5G del liceo linguistico e musicale - l'hanno individuata come esempio emblematico, nel mondo dell'arte, per la costruzione, la riflessione e l'interiorizzazione della memoria della Shoah. La docente referente del progetto è la professoressa Gloria Patti, le coreografie dello spettacolo sono della nota danzatrice palermitana Giovanna Velardi.