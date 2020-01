Prescrizione: bozza Bonafede a vertice, confronto su modifiche'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Ventotto pagine e 35 articoli: il ddl Bonafede "recante deleghe al governo per l’efficienza del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura" è al tavolo del vertice sulla giustizia a palazzo Chigi. A quanto si apprende, sarebbe in corso un confronto all'interno della maggioranza sulle modifiche da apportare al testo e non si esclude -al momento- che il lavoro potrebbe non concludersi stasera.