Mobilità: Nobili, 'bene Margiotta su monopattini'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "La soppressione della norma che finalmente equipara i monopattini alle biciclette e che permette anche all’Italia di puntare sulla micromobilita elettrica e sostenibile, approvata solo un mese fa dal Parlamento - sulla base di un emendamento di Italia Viva e di una lunga battaglia che abbiamo fatto con Legambiente e tante altre realtà - sarebbe stato un grave errore". Lo dichiara Luciano Nobili di Iv che sta portando la battaglia per autorizzare la circolazione dei monopattini elettrici in Italia.

"Sono felice che al Mit sia stato compreso e condivido molto le parole di equilibrio del sottosegretario Margiotta che ringrazio. Non c’è motivo perché nelle nostre città non si possa investire su mezzi che non inquinano, che non fanno traffico, perfetti per l’intermodalità, che rappresentano un pezzo della mobilità più avanzata di oggi e di domani".

"Allo stesso tempo, mettiamoci tutti al lavoro da subito - Governo, Parlamento, sindaci operatori, associazioni - per migliorare la normativa e per aumentare i livelli di sicurezza: sta a cuore a tutti noi. A partire dalla possibilità di introdurre dispositivi che la migliorino o di lasciare ai comuni la possibilità di escludere dalla circolazione tangenziali o strade ad alta velocità. Ma basta a logiche retrograde o punitive per chi sceglie il futuro".