Migranti: Gasparri, 'Marcucci smentisca false affermazioni'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Ribadisco che il senatore Marcucci ieri ha detto il falso quando ha detto: 'Gasparri non è stato disponibile a dare tutto il materiale necessario ai membri della Giunta'. Lo invito a smentire perché di queste affermazioni false risponderà in tutte le sedi, a partire da quelle politiche. Non c'è nessuna carta che non sia stata data. Quindi il mendacio non può rimanere senza replica e senza sanzione”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).