Davos: Sommaruga, 'mondo sta bruciando, protezione clima non passatempo per idealisti'

Davos, 21 gen. (Adnkronos/Ats) - "Il mondo sta bruciando". Così il presidente della Confederazione svizzera, Simonetta Sommaruga nel suo discorso di apertura della 50esima edizione del Forum economico mondiale (Wef) di Davos parlando sia della minaccia di una catastrofe climatica ma anche di odio e intolleranza.

La foresta amazzonica in fiamme e gli incendi che stanno devastando l'Australia mostrano quanto sia importante intervenire, ha argomentato. "Quando gli interessi economici sono posti al di sopra del buon funzionamento della natura, quando insetti, animali e piante scompaiono - sterminati dall'uomo, da insetticidi, pesticidi e monoculture - le conseguenze per l'essere umano e per l'economia sono drammatiche".

"La biodiversità e la protezione del clima non sono un passatempo per idealisti", ha ammonito la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. "Sono sfide serie con cui i politici e le imprese si devono confrontare".