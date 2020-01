Sardine: Sicilia, il 25 gennaio in nove piazze per celebrare la chiusura della 'staffetta'

Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - La "Sicilia unita, da oriente a occidente, da nord a sud", per celebrare la "cerimonia di chiusura" della Staffetta della Sardina che da martedì 14 gennaio sta attraversando tutta l'isola. L'appuntamento, lanciato come sempre sulla pagina Facebook delle 6000 Sardine-Sicilia è per sabato 25 gennaio, dalle 18. Una manifestazione che si svolgerà in contemporanea in nove piazze delle nove province siciliane. A Palermo il luogo scelto sarà piazza Sant'Anna.

"Abbiamo scelto questo luogo perché simbolo di una generazione cui la propria terra, dopo avere investito anni e soldi nella formazione, non offre alcuna prospettiva lavorativa, rinunciando così a capitalizzare l'investimento realizzato - spiegano gli organizzatori - Sarà un momento condiviso per riprendere, con creatività e secondo lo stile delle sardine, il tema delle infrastrutture e quello dell'emigrazione che affligge la Sicilia e l'intero Meridione, oltre alle questioni emerse lungo tutte le tappe del viaggio della Sardina nei diversi territori provinciali".