Regionali: Renzi, 'in Toscana con Giani, in Puglia non andiamo con Emiliano'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "In Toscana staremo al fianco di Eugenio Giani. In Puglia non andiamo con Emiliano". Lo dice Matteo Renzi risponde così a Povera Patria, in onda stasera alle 23.40 su Rai2.

"Emiliano è quello che sulla Tap, sull’Ilva, sulla Xylella, sulla Banca Popolare di Bari da trasformare in spa è stato tra i principali avversari di tutte le idee che Italia Viva ha. Quindi su questo tema andremo avanti con grande decisione da soli senza Emiliano", conclude.