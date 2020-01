Prescrizione: Pd, 'Renzi attacca partito sbagliato, avversario è Lega'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Matteo Renzi si lamenta sempre che attaccano il Matteo 'sbagliato'. Sta sbagliando tutto anche lui, purtroppo. Da quando i sondaggi sono deludenti, attacca sempre e solo il partito sbagliato: il Pd e non la Lega di Salvini. Noi combattiamo le destre e i loro leader. Lui solo gli alleati: continuiamo così, facciamoci del male. Ma noi continueremo per unire e salvare l'Italia". Lo sottolinea in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo.