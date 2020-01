Migranti: Salvini, 'voglio essere giudicato'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Quando ti mandano a processo non è roba bella ma siccome mia nonna mi ha insegnato' male non fare non fare, paura non avere'... se son cattivo andiamo in tribunale e ditemi che sono un delinquente. Voglio essere giudicato. Certo vorrei un giudice un po' più sereno e un po' meno vendicativo di quello di De Andrè...". Lo dice Matteo Salvini a Barone Rosso, la web tv di Red Ronnie.