Libia: Rosato, 'bene accordo, Europa ne esce più unita e con unica voce'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Bene l’accordo raggiunto in Libia con la tregua e lo stop alle armi. Con il raggiungimento del cessate il fuoco tra Haftar e Serraj, l’Europa ne esce più unita e capace, in questo caso, di far sentire un’unica voce". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.