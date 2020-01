Libia: Di Maio, 'Italia pronta a ruolo primo piano monitoraggio pace'

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Questa mattina parteciperò al Consiglio Affari Esteri per affrontare vari dossier, tra questi ovviamente c’è quello libico. Lasciatemi dire che il risultato che abbiamo raggiunto ieri alla conferenza di Berlino sulla Libia è stato molto importante perché tutti i Paesi presenti al tavolo hanno sicuramente una grande influenza sulle parti libiche". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arrivato a Bruxelles per prendere parte al Caf.

"Tra i punti di accordo trovati, è stato ribadito quello che l’Italia chiedeva da tempo con insistenza: il rispetto dell’embargo delle armi con relative sanzioni per chi viola le regole, la necessità di agire solo tramite azioni politiche escludendo quelle militari e il monitoraggio costante della situazione in Libia. E proprio su questo ultimo punto - rimarca il ministro - ci tengo a ribadire che l’Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio della pace in Libia. Vi garantisco che lavoreremo in maniera serrata per raggiungere l’obiettivo comune: la fine delle ostilità".