Fmi: paesi con alti debiti consolidino conti pubblici**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Le economie con livelli di debito insostenibili dovranno consolidarsi, anche attraverso un'efficace mobilitazione delle entrate. Per garantire una risposta fiscale tempestiva se la crescita dovesse rallentare bruscamente, i paesi dovrebbero preparare in anticipo misure contingenti e rafforzare gli stabilizzatori automatici". Così la Chief Economist del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath illustrando l'aggiornamento al World Economic Outlook del Fmi che è stato presentato oggi a Davos. Per il Fondo "potrebbe essere necessaria una risposta fiscale coordinata per migliorare l'efficacia delle singole misure. In tutte le economie, un imperativo fondamentale è intraprendere riforme strutturali, migliorare l'inclusività e garantire che le reti di sicurezza proteggano le persone vulnerabili".