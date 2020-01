Benessere Italia: Brusaferro (Iss), ‘agire insieme e sistematicamente’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi e onorati di entrare a far parte della cabina di regia, un’attenzione per la quale ringrazio il presidente Conte e la dottoressa Maggino". Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, commenta l’annuncio dell’entrata a far parte della cabina di regia Benessere Italia, sottolineando che "per creare salute e benessere non c’è una ricetta magica né una sola risposta ma bisogna agire insieme e sistematicamente su fronti quali povertà, istruzione, ambiente, servizio sanitario".