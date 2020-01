Autostrade: Conte, 'sarà decisione ponderata e nell'interesse collettivo'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Quello di Autostrade è un dossier molto complesso. Per questo ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario per individuare" una soluzione nell'"interesse pubblico e per tutelare gli interessi di tutti i cittadini e per prima anche la memoria delle vittime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a 'Sono le Venti' su il Nove.

"Detto questo, è una società quotata in borsa e mi imbarazza ogni giorno doverne parlare, io non posso anticipare decisioni. Quello che posso dire è che ci siamo quasi e sarà una decisione ponderata e orientata a tutelare l'interesse pubblico".

Quanto alle perplessità in Italia Viva, il premier ha osservato: "Io non cercherò di persuadere nessuno, ma metterò solo le basi tecniche e giuridiche che renderanno la decisione che proporrò come la piu' necessarie, sostenibile e plausibile. Su un dossier del genere non valgono valutazioni soggettive ne' possono prevalere orientamenti ideologici preconcetti".