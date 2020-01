Migranti: Salvini, 'chiederò che Giunta Senato mi mandi a processo'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Amici, ho deciso. Sulla vicenda Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai senatori della Lega, di votare per mandarmi a processo. E la chiariamo una volta per tutte. Dovranno trovare un tribunale molto grande, sarà un processo contro il popolo italiano". Lo annuncia in un post su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.