Senato: De Cristofaro, 'Ruotolo scelta eccellente e straordinaria opportunità'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “La candidatura di Sandro Ruotolo alle elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Napoli rappresenta una scelta eccellente e una straordinaria opportunità, per il Parlamento tutto e in particolare per la mia città". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, di Leu, in merito alla disponibilità del giornalista di candidarsi alle suppletive per il Senato.

"Napoli -aggiunge- può essere di nuovo il laboratorio dove sperimentare una coalizione larga e progressista, capace di generare quell’entusiasmo e quella speranza che troppe volte sono mancate negli ultimi tempi. Lavoriamo tutte e tutti a sostegno della candidatura di Sandro, e facciamo diventare la coalizione larga che oggi lo sostiene il presente e il futuro della nostra terra".