Sardine: Bernini, 'ennesima costola della sinistra'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il portavoce delle Sardine, Mattia Santori, sostiene che sarebbe bello incontrare Giuseppe Conte per parlare dei decreti sicurezza. Dovevano essere apartitiche e apolitiche e invece si sono rivelate l’ennesima costola della sinistra". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Hanno raccontato -aggiunge- che non sarebbero entrate nel merito dei temi e invece pretendono di dettare l’agenda politica. Come? Distruggendo i decreti sicurezza grazie ai quali, almeno, si è cominciato a mettere un freno all’immigrazione incontrollata dopo anni di malagestione del fenomeno migratorio da parte delle sinistre. Le Sardine hanno gettato la maschera. E allora lo dicano chiaramente: dopo aver espresso la loro chiara e inequivocabile preferenza per Bonaccini, ora intendono sostenere anche il governo più a sinistra della storia e che non gode di alcuna legittimazione popolare? Se ne facciano una ragione: dall’Emilia-Romagna il prossimo 26 gennaio partirà il vero cambiamento che, finalmente, travolgerà questo governo, tutte le sue assurde tasse e tutte le folli proposte destinate a paralizzare il Paese".