Rifiuti: Italia Viva presenta il suo 'piano' per Palermo

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Italia Viva presenta le sue proposte per superare l'emergenza rifiuti a Palermo. 'Bellolampo sottosopra: città pulita e discarica chiusa. Impianti moderni e meno tasse per i cittadini' è il titolo dell'iniziativa che si terrà domani, sabato 18 gennaio, alle 17, a Palazzo delle Aquile. Interverranno il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone, l'assessore regionale all'Ambiente Toto Cordaro, il deputato regionale di Iv Edy Tamajo, i consiglieri comunali di Italia Viva, il presidente della Rap Giuseppe Norata e il vice sindaco di Palermo Fabio Giambrone. Presenti anche le organizzazioni sindacali, imprenditoriali ed ambientaliste.