Migranti: Orfini a Salvini, 'Rackete? salvare vite no reato, non farlo sì'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Salvini attacca duramente i magistrati perché non ritengono giusto arrestare la Rackete ma vogliono processare lui. Salvini, te la dico semplice: salvare vite umane non è un reato, cercare di rendere più difficile quel salvataggio lo è. Se ci pensi non è poi così assurdo, no?". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.