E.Romagna: Meloni, 'arriva Fdi e Bonaccini chiama operai per E45'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "È accaduta una cosa straordinaria che ha del miracoloso. Siamo a Cesena, in Romagna e quella che vedete passare sopra questo cavalcavia è la E45. Lo scorso novembre in questo tratto si è aperta una voragine ed è venuto giù un pezzo di manto stradale. Dopo qualche settimana hanno aperto un cantiere ma nessuno ci ha mai lavorato. Mercoledì però è accaduta una magia: abbiamo annunciato che come Fratelli d’Italia saremmo venuti qui a fare un’iniziativa per denunciare il fatto che nessuno si stesse occupando di questa importante infrastruttura e il giorno stesso sono arrivati gli operai. Oggi i lavori stanno per essere terminati. Fratelli d’Italia, con la sola imposizione delle mani e con il pensiero, è riuscita a convincere la sinistra, che governa lo Stato centrale e la Regione. Bonaccini ha chiamato la sua compagna di partito De Micheli, che è emiliana e ministro delle Infrastrutture, che probabilmente avrà chiamato l’Anas. Avranno detto: 'Cerchiamo di rattoppare il buco e di sistemarlo prima che arrivino la Meloni e Fratelli d’Italia'". Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook in via Zavalloni a Cesena davanti al cavalcavia della E45.

"Siamo contenti -aggiunge- di aver quest’utilità. Annunciamo che nella prossima settimana, prima che si voti, faremo un po’ il giro di tutti i cantieri che in Emilia-Romagna in questi mesi non sono stati tenuti in considerazione. Dal nodo di Bologna a quello di Casalecchio, ne abbiamo diversi. Bonaccini, li facciamo tutti: puoi chiamare la De Micheli così magari qualcuno si occupa di queste infrastrutture importanti, che sono state abbandonate fin quando non è arrivata la campagna elettorale? Mentre ai cittadini dell’Emilia-Romagna voglio dire: se con la sola imposizione del pensiero, riusciamo a risolvere i cantieri, figuratevi se governiamo la Regione".