Autostrade: Buffagni, ‘piano è normalità, Governo non si fa ricattare’(3)

(Adnkronos) - Buffagni non risponde a chi gli chiede se il Governo andrà dritto verso una revoca della concessione ad Autostrade, o sceglierà una revisione degli accordi a fronte di interventi strutturali. "Io - dice - non devo dare una risposta su quello di cui si sta discutendo, devo dare un obiettivo: l'obiettivo è garantire sicurezza su tutta la rete e abbassare i pedaggi. Io ritengo che una società gestita dai Benetton sia inaffidabile, il messaggio è chiaro". E ancora: "Noi vogliamo rispettare le regole, ci troviamo a gestire una situazione complessa, il Governo non può non rispettare le norme", ma al di là degli accertamenti penali che si faranno su Aspi, "c'è bisogno di un magistrato per capire che non sanno garantire la sicurezza?".