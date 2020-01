Sicilia: Musumeci, 'in un anno 14 mln di opere progettate da ufficio speciale Regione'

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Quattordici milioni di euro. E' questo l’importo delle opere pubbliche complessivamente progettate nel primo anno di vita dell’Ufficio speciale che opera a Palermo, a Palazzo Orleans. Creata agli inizi del 2019 dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, la struttura diretta dall’ingegnere Leonardo Santoro è riuscita a sbloccare sedici interventi.

Si tratta, in particolare, di sei strade provinciali - due del trapanese e quattro in provincia di Palermo -, del Centro comunale di raccolta rifiuti ad Altofonte, della riqualificazione di una piazza a Camporeale, dei progetti per Castello Utveggio e Palazzo Orleans, più il consolidamento di sei centri abitati. "L'Ufficio - sottolinea Musumeci - è nato proprio per far fronte alla grave carenza di progettualità interna che rallenta l’avvio dei cantieri di importanti infrastrutture e servizi. Dopo i primi dodici mesi di attività il bilancio è positivo ma, anche in questo caso, ogni traguardo deve essere considerato come un nuovo punto di partenza".