Sicilia: Fp Cgil, 'paralisi Agenzia delle entrate, al via mobilitazione'

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - "Avanti con la mobilitazione nazionale, rilanciando la protesta in tutto il territorio regionale per rendere evidente la drammatica situazione che vivono tutte le sedi siciliane dell’Agenzia delle Entrate". E' questa la decisione presa all'unanimità dal coordinamento siciliano Fp Cgil Sicilia dell’Agenzia delle Entrate che si è riunito per discutere della paralisi dell’ente.

"Nei prossimi giorni in tutti gli uffici – affermano il segretario generale Gaetano Agliozzo, la responsabile regionale del comparto Funzioni centrali Caterina Tusa ed il coordinatore regionale dell’Agenzia Michele Morello - si terranno assemblee per illustrare con chiarezza le ragioni della protesta". Il 23 gennaio poi sarà la volta del 'fiscal day' che unirà nella mobilitazione tutti gli uffici d’Italia e il 6 febbraio appuntamento dinanzi alla sede del Mef.