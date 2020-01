Sicilia: campagna anti alcol Regione, Cgil 'manifesto sessista, Razza responsabile'

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - "La tempestività con cui è stato rimosso il manifesto contro l’abuso di alcol da parte delle donne non mitiga le pesanti responsabilità in capo all’assessore alla Salute per un scelta sessista e di pessimo gusto". Così Elvira Morana, responsabile Cgil Sicilia per le politiche di genere, commenta la campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol da parte delle donne della Regione siciliana ritirata ieri a seguito di una bufera di accuse sessiste. L'immagine della campagna ritraeva il volto di una donna con sotto due calici di vino rosso che ne raffiguravano il seno.

"Queste azioni - aggiunge - confermano che il contrasto alla violenza di genere è solo di facciata mentre in realtà si è lontani anni luce da una concreta volontà di contrastare discriminazioni, stereotipi, abuso di potere, tutte cose alla base di questo triste fenomeno". La Cgil Sicilia chiede alla consigliera regionale sulle pari opportunità di "esprimersi nel merito e di farsi garante di campagne pubblicitarie che abbiano alla base il rispetto delle donne".