Sanità: Carfagna, 'Italia promuova in sede Onu bando utero in affitto'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Gli italiani hanno capito che l’utero in affitto' si fonda su donne schiavizzate perché in condizione di bisogno, bambini venduti e comprati e società che fanno affari d’oro. Chi è per le donne, per i bambini e contro queste lobby d’affari non dovrebbe aver alcun dubbio nello scegliere da che parte stare. Il centrodestra ha una posizione chiara, la sinistra molto meno. In ogni caso in Italia questa pratica è reato e chi la agevola e la pubblicizza può e deve essere perseguito. Mi auguro che il nostro Paese si faccia capofila di un’iniziativa in sede Onu per una messa al bando globale, come per la campagna contro le mutilazioni genitali". Lo dice in un'intervista ad 'Avvenire' Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.