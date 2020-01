Migranti: Marcucci, 'bene integrazione, vediamo quesito domani'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'integrazione della Giunta per il regolamento è certamente un fatto positivo. Vedremo domani quale sarà il quesito che la minoranza sottoporrà ai senatori per confermare il voto di lunedì 20 sulla Gregoretti. Per il Pd il voto sul calendario ha già risolto il problema". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, al termine dei lavori della Giunta.