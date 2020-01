M5S: Grillo in scena con 'terrapiattista', nuovo show 13 febbraio a Forlì

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Torna in scena Beppe Grillo con il suo nuovo show, terrapiattista. Sul blog del comico, fondatore e garante del M5S le date del nuovo tour, al via dal 13 febbraio a Forlì. "In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su google quello che stanno per dire - si legge sul blog dell'artista - Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è scontato, prevedibile, e allo stesso tempo incerto, perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi".

Segue il calendario delle date. Il 13 febbraio Forli’, Teatro Diego Fabbri; il 15 febbraio Bergamo, Teatro Creberg; 20 febbraio Alessandria, Teatro Alessandrino; 28 febbraio Palermo, Teatro Golden; 29 febbraio Catania, Teatro Metropolitan.