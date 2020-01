Foggia: Conte, 'Stato non abbassa testa, no tregua a violenti'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Lo Stato e i cittadini di Foggia non abbassano la testa. Gli inquirenti sono già al lavoro e non daremo tregua a chi pensa, con la violenza, di esiliare legalità, libertà e giustizia. Vinceremo insieme questa battaglia". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'ordigno rudimentale fatto esplodere all'alba contro un centro anziani, 'Il sorriso di Stefano', nuova intimidazione al manager già nel mirino dei clan.