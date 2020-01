Fisco: Conte, 'cuneo fiscale? Non ho ancora esaminato proposta Gualtieri'

Roma, 16 gen . (Adnkronos) - Sul taglio del cuneo fiscale "non ho avuto modo di esaminare la proposta che gli uffici del Mef hanno messo a punto. Normalmente è il governo proponente quando incontra le parti sociali, poi, per carità, ci sono anche alcuni casi in cui le parti sociali anticipano i tempi del governo, ma solitamente è il governo a mettere sul piatto una proposta di dettaglio su cui poi le parti sociali sono chiamate ad esprimersi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, oggi ad Algeri dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica Algerina, Abdelaziz Djerad, e a seguire il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune.